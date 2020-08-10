HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi! Trabzon Arsin OSB'de yer altı kablolu enerji nakil hattı ihalesi imzalandı

Son dakika haberlerine göre Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığınca Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına sunulan ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile yürütülen TR90/19/CMDP/0003 referans kodlu Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Enerji Nakil Hattı...

Son dakika haberi! Trabzon Arsin OSB'de yer altı kablolu enerji nakil hattı ihalesi imzalandı
10.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:49

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığınca Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına sunulan ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile yürütülen TR90/19/CMDP/0003 referans kodlu Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Enerji Nakil Hattı Projesinde ihale süreci tamamlanarak yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Sözleşme Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Demir Mühendislik Nurettin Bozali arasında yapıldı.

Konuyla ilgili konuşma yapan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, ihalesi yapılan yer altı kablolu enerji nakil hattı ile Organize Sanayi Bölgesine kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanacağını, böylelikle de OSB'deki işletmelerin daha verimli çalışabileceğini ifade etti. Çelebi, "Yer Altı Kablolu Enerji Nakil Hattı için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin Belediye Başkanı M.Sait Gürsoy ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, yapılacak yeni enerji nakil hattının bölge sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - TRABZON

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti Yaşam
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı 3. Sayfa
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 3. Sayfa
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini...
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor Magazin
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Mezarların kazılmış olduğunu gören vatandaşlar şoke oldu
Mezarların kazılmış olduğunu gören vatandaşlar şoke oldu
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın 'Ödül Senin' gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Yeşim Salkım Merve Boluğur Gonca Vuslateri
Spor Robinho Burak Yılmaz Gökhan Gönül Mehmet Topal Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Bursa Otobüs Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Trabzon Arsin OSB'de yer altı kablolu enerji nakil hattı ihalesi imzalandı - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 11:19:17. #1.14#
title