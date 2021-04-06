Son dakika haberi: TOKAT'TA ÇATI YANGINI
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Son dakika haberi: TOKAT'TA ÇATI YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre TOKAT'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

TOKAT'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın,17.00 sıralarında Zile ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi, Ergenekon Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Henüz tespit edilemeyen nedenle başlayan ve kısa sürede tüm çatıyı saran alevleri görenler Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale söndürerek dairelere sıçramasını önledi. Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberi: TOKAT'TA ÇATI YANGINI
Son dakika haberi: TOKAT'TA ÇATI YANGINI
Son dakika haberi: TOKAT'TA ÇATI YANGINI
Son dakika haberi: TOKAT'TA ÇATI YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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