Son dakika haberi | Terörden temizlenen Efkar Dağı'nın zirvesine çıkıp, Şemdinli'yi izlediler

Hakkari'nin İran ve Irak sınırında bulunan Şemdinli ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki 1450 rakımlı Efkar Dağı, teröristlerden temizlenmesinin ardından halka açıldı. Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyesi 30 kişi, Efkar Dağı'na çıktı. Doğaseverler, kendilerine eşlik eden Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve Yüksekova Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ile birlikte 5 saat süren zorlu yolculuğun ardından Efkar Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da doğaseverlerle birlikte Şemdinli'yi yüksekten görme fırsatı bulduğunu, ilçenin doğasına hayran kaldığını söyledi.