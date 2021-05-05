Son dakika haberi: Sudan, Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı meselesinde müzakereyi tercih ediyor
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Son dakika haberi: Sudan, Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı meselesinde müzakereyi tercih ediyor

Son dakika haberi: Sudan, Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı meselesinde müzakereyi tercih ediyor
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Feki Süleyman, ülkesinin Etiyopya sınırındaki topraklarını geri alabilecek güçte olduğunu ancak müzakere seçeneğini tercih ettiklerini belirtti.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Feki Süleyman, ülkesinin Etiyopya sınırındaki topraklarını geri alabilecek güçte olduğunu ancak müzakere seçeneğini tercih ettiklerini belirtti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, hükümetle nihai barış anlaşması imzalayan silahlı gruplardan Adalet ve Eşitlik Hareketi'nin iftar programında konuşan Süleyman, Etiyopya'ya üstü kapalı atıfta bulundu.

Süleyman, "Komşu ülkeler, başkalarının topraklarını almak için çalışmamalı. Sudan, topraklarını alma gücüne sahiptir ancak müzakereyi tercih ediyor. Çünkü bizim topraklarımız üzerindeki haklarımızı kanıtlayan belgelerimiz var. Sudan savaşlardan çok acı çekti, istikrarı sağlamanın zamanı geldi." dedi.

Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri ve Maliye Bakanı Cibril İbrahim de "Herkesle iyi ilişkiler kurmamız gerekiyor. Kimseye saldırmadan topraklarımızı korumaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Sudan basınındaki haberlerde Etiyopya güçlerinin pazar günü Faşaka bölgesinde, ülkenin 10 kilometre içine girdiği belirtilmişti.

İki ülke, Faşaka bölgesinde yıllardır birbirini işgalle suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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