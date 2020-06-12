Son dakika haberi! Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında iddianame hazırlandı Gelen son dakika haberlerine göre Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında, "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında, "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç'ün Instagram hesabından ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'ın sözlerine yönelik Ermenilerle ilgili bir paylaşım yaptığı anlatıldı. İddianamede, şüpheli Övüç'ün "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Kaynak: AA