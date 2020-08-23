HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberi! Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel: "Gol atmak ve attırmak için geldim"

Son dakika spor haberine göre Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, gol atmak, attırmak, stadyumda güzel atmosfer yaşatmak ve yaşamak için kırmızı-beyazlı kulübü tercih ettiğini belirtti.

23.08.2020 21:08 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:14

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, gol atmak, attırmak, stadyumda güzel atmosfer yaşatmak ve yaşamak için kırmızı-beyazlı kulübü tercih ettiğini belirtti.

Gradel, Bolu kampında kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Gradel, "Başkanımıza, teknik direktörümüze ve bana yardımcı olan herkese içten teşekkür ediyorum. Hemen uyum sağlamam için bana çok yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

"Buraya gelmeden önce Didier Drogba ile görüştüm"

Gradel, transfer olmadan önce Demir Grup Sivasspor hakkında iyi şeyler duyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Zor bir süreç oldu. O zamanlar birkaç kulüpten daha teklif alıyordum. Düşündüm ve değerlendirdim, Sivasspor'u tercih ettim. Başkanımız ve hocamız beni hemen takım içerisinde görmek istedi. Sivasspor hakkında iyi şeyler duymuştum. Diğer teklifleri reddederek Sivasspor'un teklifini kabul ettim. Zaten Sivasspor'a gelmeden önce daha önce Süper Lig'de forma giymiş isimlerden bilgi aldım. Buraya gelmeden önce Didier Drogba ile görüştüm. Bana Türkiye hakkında hep iyi şeyler söyledi. Türklerin sıcak ve misafirperver olduğundan bahsetti. Arouna Kone'ye de sordum. O da takımda aile atmosferi olduğunu söyledi."

Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'i takip ettiğini anlatan Gradel, şöyle konuştu:

"Burada geçmişte oynayan arkadaşım çoktu. Hala da oynayan arkadaşlarım var. Ligi tanıyor ve takip ediyordum. Hocamız antrenman içeriğini biraz değiştirerek, neşeli antrenmanlar yaparak, fizik ve zihin olarak bizi hazırlıyor. Kampta 9'uncu günüm iyi ve mutlu geçtiğini söyleyebilirim. Taraftarlarımız beni keşfetsin. Sahada beni izlesin ve görsün. Burada bir görev yapmaya geldim. Gol atmak, attırmak, hızlı hücumlar geliştirmek, stadyumda güzel bir atmosfer yaşatmak ve yaşamak için geldim. Umarım bizim için gollü bir sezon geçer."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel: 'Gol atmak ve attırmak için geldim'

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı 3. Sayfa
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim 3. Sayfa
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam cam kaybı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam cam kaybı 6'ya yükseldi
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu
Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı' haberlerini yalanladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberlerini yalanladı
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Amber Heard Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Jose Sosa Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Sel Kaza Dereli Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel: "Gol atmak ve attırmak için geldim" - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 21:14:25. #1.15#
title