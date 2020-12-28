Son dakika haberi: Seyir halindeki otomobil yandı
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Son dakika haberi: Seyir halindeki otomobil yandı

28.12.2020 14:48 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:53
Son dakika haberi: Seyir halindeki otomobil yandı

Son dakika haberleri: Adıyaman'da, seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Adıyaman'da, seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Y.G., idaresindeki 33 BHH 88 plakalı PEUGEOT marka otomobil seyir halindeyken Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerine alev aldı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevleri fark eden otomobil sürücüsü alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi: Seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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