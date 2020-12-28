Son dakika haberi: Seyir halindeki otomobil yandı

Adıyaman'da, seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Y.G., idaresindeki 33 BHH 88 plakalı PEUGEOT marka otomobil seyir halindeyken Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerine alev aldı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevleri fark eden otomobil sürücüsü alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı