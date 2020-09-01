Son dakika haberi... Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Ergen, okul müdürleriyle toplantı yaptı
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Son dakika haberi... Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Ergen, okul müdürleriyle toplantı yaptı

Son dakika gündem haberi: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, okul müdürleriyle toplantı yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken önlemleri ve eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Son dakika haberi... Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Ergen, okul müdürleriyle toplantı yaptı
01.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:16

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, okul müdürleriyle toplantı yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken önlemleri ve eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ergen, pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitim yapılamamasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami riayet edilmesini isteyen Ergen, "Zorlu bir süreçte çocuklarımızı yalnız bırakmamak, öğrencisiyle ilgilenen, her şartta geleceğe iyi insan yetiştirmek, doğru yönlendirmek ve rehberlik etmek öğretmenlerimiz için önemli bir husus." dedi.

Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda pandemi sürecinde okulların hazırlığı, uzaktan eğitim planlaması, yüz yüze eğitimin başlangıcı ile birlikte yapılacak çalışmalar, destekleme ve yetiştirme kursları, öğretmen görevlendirmesi gibi konular görüşüldü.

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Kaynak: AA

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