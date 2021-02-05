Son dakika haberi... Samsun'da çöp konteynerinde bulunan bebek hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi... Samsun'da çöp konteynerinde bulunan bebek hastaneye kaldırıldı

05.02.2021 22:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:54
Son dakika haberi... Samsun'da çöp konteynerinde bulunan bebek hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Samsun'un İlkadım ilçesinde çöp konteynerinde bulunan bebek hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çöp konteynerinde bulunan bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ulugazi Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'ndeki çöp konteynerinden ağlama sesi geldiğini duyan vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Acil Servis ekibi, çöp konteynerinde yanında biberon bulunan yaklaşık 1 haftalık kız bebeği buldu.

İlk müdahalenin ardından bebek, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan bebeğin, test sonucunun negatif çıkması halinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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