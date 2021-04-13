Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi
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Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi

Rusya'nın, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 500 bin Rus vatandaşının en az 350 milyon euroluk tur paketini etkiledi.

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Rusya'nın, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 500 bin Rus vatandaşının en az 350 milyon euroluk tur paketini etkiledi.

Rusya'nın, Türkiye'de Covid-19 vakalarının artması gerekçesiyle uçuşları kısıtlama kararı birçok Rus turisti doğrudan etkiledi. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, kısıtlamaya ilişkin Rus basınına yaptığı açıklamada, "Hesaplamalarımıza göre, 15 Nisan'dan Mayıs sonuna kadar tur rezervasyonu yapan 500 binden fazla turist bu uygulamadan etkilenecek. Bu dönem için rezerve edilen turların toplam maliyeti 354 milyon 600 bin euro ya da 32 milyar ruble oldu" dedi.

Rusya'dan önlem açıklaması

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova ise alınan karar nedeniyle oluşması muhtemel zararlara karşı önlem paketi hazırladıklarını söyleyerek, "Alınan kısıtlama kararı nedeniyle hem insanların hem de şirketlerin zor bir durum karşısında kaldığını biliyoruz. Bu nedenle mevcut uygulamalara ek olarak kısıtlamaların getireceği zararı en aza indirmek için ek önlem paketleri hazırladık ve hepsinden önemlisi turistlere ve işletmelere karşı yükümlülükleri yerine getireceğiz" dedi.

Turistlerin rezervasyon yaptırdıkları turizm şirketleri aracılığıyla rezervasyonlarını daha ileri bir tarihe alabileceklerini ifade eden Doguzova, "Bağımsız olarak Türkiye ve Tanzanya'da tatil yapan turistler de planlarına uygun olarak Rusya'ya dönebilecek. Bilet aldıkları havayolu şirketlerinin web sitelerindeki bilgileri takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Turun bitiş tarihinden önce dönmeye karar veren turistler, bunu tur operatörleri ile anlaşarak yapabilecek" dedi.

Karar sonrası Rusya'nın güney bölgelerinde hareketlilik

Türkiye'ye yapılan uçuşların kısıtlanması kararı nedeniyle binlerce Rus turistin mağdur olmasına karşı Rusya'nın denize kıyısı bulunan güney bölgelerinde hareketlilik başladı. Gelencik, Soçi, Adler, Lazariskaya gibi Rusya'nın turistik kentlerine rezervasyonların yapılmaya başlandığı açıklanırken tatil kentlerinin bağlı olduğu Krasnodar bölge Valisi Veniamin Kondratyev açıklama yaptı. Rusya'nın güney bölgesinde Covid-19 salgının etkisinin azaldığını ifade eden Kondratyev, sıhhi anlamda da bölgede yeterliliğin bulunduğunu Mayıs ayında 500 bin yerli turist rezervasyonunun bulunduğunu ancak Türkiye rezervasyonlarını iptal edenleri de güney bölgelerinde misafir edebilecek kapasitelerinin bulunduğunu söyledi. Kırım yöneticileri de aniden alınan Türkiye'ye kısıtlama kararı nedeniyle bölgelerine rezervasyonlar alındığını fakat Kırım'ın Mayıs ayı boyunca tam kapasite dolu olduğunu duyurdu.

Rus havayolu şirketlerinden açıklama

Rusya'nın, Türkiye'ye yapılan havayolu uçuşlarını kısıtlama kararının ardından Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'tan açıklama geldi. Aeroflot, yolcuların mağduriyet yaşamaması için önlem aldıklarını belirterek kısıtlama tarihinden 2 gün öncesinde yapılan seferlere ek seferler konulacağını böylece Türkiye'den, Rusya'ya dönmek isteyenlerin rahatlıkla ülkeye dönebileceklerini duyurdu. Aeroflot ayrıca 15 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında Türkiye uçuşlarına bilet alanların hiçbir ceza ödemeden biletlerini iptal edebileceğini veya ileri bir tarihe alabileceğini belirtti. Rusya'nın önde gelen havayolu şirketleri S7 Airlines ve Ural Havayolları kısıtlama ilan edilen tarihlerde Türkiye'ye karşılıklı uçuşlarını durdurduklarını ve kısıtlama tarihleri arasında bilet alan yolcuların biletlerinin iptal edileceğini, yolculara para iadelerinin yapılacağını duyurdu.

Türkiye ile Rusya arasında yolcu taşıyan Azur Air, Nordwind, Rossia Airlines ve Utair havayolu şirketlerinin de kısıtlama prosedürlerini bekledikleri ve uçuş iptalleriyle ilgili detayları bu prosedürler ellerine ulaştığında yolcularına duyuracakları öğrenildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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