Son dakika haberi... Petlas, "Türkiye'nin En Büyük 100 Sanayi Şirketi"nden biri oldu Son dakika ekonomi haberine göre Petlas, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında yer alma hedefini gerçekleştirdi.

Petlas, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında yer alma hedefini gerçekleştirdi.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, Petlas, İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında 95. sıraya yükseldi.

Yüzden fazla ülkeye ihracat yapan ve yurt genelinde 850'yi aşkın bayisiyle hizmet veren Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli kuruluşu Petlas'ın 2019 yılı üretimden net satışları 2 milyar 172 milyon 402 bin 158 lira düzeyinde gerçekleşti. Petlas, bir önceki yıl listede 98. sırada yer almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, Petlas'ın başarısında, sektöründe lider olduğu Ar-Ge alanının yanı sıra kapasite ve marka yatırımlarıyla, artış gösteren ihracatının da etkili olduğunu belirtti.

Ertem, şunları kaydetti:

"Yapılan yatırımlar doğrultusunda sağlanan kapasite artışı ve bu artışın değere dönüşmesini hızlandıran marka yatırımları, Petlas'ın büyüme ivmesini güçlendiriyor. Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli Ar-Ge lideriyiz. Yerli Ar-Ge gücümüzle geliştirdiğimiz yüksek kaliteli ürünlerle, premium binek araçları dahil birçok yeni segmentte başarılı oluyoruz. Kendi geliştirdiğimiz teknolojilerimizle, binek araçlardan kamyon ve otobüslere, traktörlerden askeri birlik ve güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara, iş makinelerinden İHA'lara, ülkemizi geleceğe taşıyan lastikleri üretiyoruz ve bu lastikleri bir Türk markası olarak dünya pazarlarına da sunuyoruz."

Verilen bilgiye göre, Petlas'ın 2019 yılı üretimden net satışları, bir önceki yıla oranla yüzde 18 büyüme kaydederken, 2015 yılından bu yana kaydedilen büyüme yüzde 147 düzeyinde oldu.

Kaynak: AA