Son dakika haberi! Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales, Ankara Atlı Spor Kulübünü gezdi
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Son dakika haberi! Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales, Ankara Atlı Spor Kulübünü gezdi

Son dakika haberi! Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales, Ankara Atlı Spor Kulübünü gezdi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Son dakika haber... Paraguay Ulusal Spor Bakanı Irma Fatima Agüero Morales, Ankara Atlı Spor Kulübünü ziyaret etti.

Paraguay Ulusal Spor Bakanı Irma Fatima Agüero Morales, Ankara Atlı Spor Kulübünü ziyaret etti.

Türkiye'de bulunan Morales, Beştepe'deki tesisleri gezdi. Tesis hakkında yetkililerden bilgi alan Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales, atları sevdi.

Atlarla hatıra fotoğrafı çektiren Morales, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten çok memnun olduğunu belirterek, "Paraguay'da bir binicilik kuruluşuna başkanlık ediyorum. Atın özel bir hayvan olduğunu düşünüyorum. Ponyler ilgimi çok çekti. Ziyaret çerçevesinde gördüğüm her şeyden çok memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Engelli çocukların rehabilitasyonunda biniciliğin önemli rol oynadığına işaret eden Morales, bu konuda Türkiye ile iş birliği yapmayı düşündüklerini kaydetti.

Morales'e ziyaretinde, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır da eşlik etti.

Son dakika haberi! Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales, Ankara Atlı Spor Kulübünü gezdi
Son dakika haberi! Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales, Ankara Atlı Spor Kulübünü gezdi
Son dakika haberi! Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales, Ankara Atlı Spor Kulübünü gezdi
Son dakika haberi! Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales, Ankara Atlı Spor Kulübünü gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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