Son dakika haberi... Mersin Valisi Ali İhsan Su, Millet Bahçesi projesini inceledi Son dakika haberi... Mersin Valisi Ali İhsan Su, yapımı devam eden Millet Bahçesini gezdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yapımı devam eden Millet Bahçesini gezdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, projeyi inceleyen Su, yüklenici firmadan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Su, projeyle kent merkezindeki 140 dönüm alanın Mersinlilerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

İncelemelere, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın da katıldı.

Kaynak: AA