Son dakika haberi... Mersin'de sahte içki operasyonunda 15 litre etil alkol ele geçirildi
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Son dakika haberi... Mersin'de sahte içki operasyonunda 15 litre etil alkol ele geçirildi

30.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:56
Son dakika haberi... Mersin'de sahte içki operasyonunda 15 litre etil alkol ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Silifke ilçesinde sahte içki operasyonunda 15 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde sahte içki operasyonunda 15 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'nde bir iş hanında sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 14 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, 750 gram toz anason kiti, 3 şişei sıvı içki kiti, 6 parça damıtma düzeneği, 2 alkol derece ölçme aleti, 7 boş şişe ele geçirildi.

Olayla ilgili V.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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