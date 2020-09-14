Son dakika haberi: Meksika'da son 24 saatte 217 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Meksika'da son 24 saatte 217 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika dünya haberi... Meksika'da son 24 saatte 217 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Meksika'da son 24 saatte 217 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
14.09.2020 09:18 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:22

Meksika'da son 24 saatte 217 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 408 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 408 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 668 bin 381 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 217 kişi artarak 70 bin 821'e ulaştı.


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Kaynak: DHA

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