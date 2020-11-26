Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Diego Armando Maradona, futbol dünyasını yasa boğarken İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti. 1986 Dünya Kupası'nda "Tanrı'nın eli" olarak nitelendirilen gol üzerinden gönderme yapan İngiliz basını, "Şimdi o Tanrı'nın elinde" başlıklarını attı.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü İngiliz futbolunda üzüntüyle karşılandı.

Manchester United'ın resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, Maradona'nın ölümünün derin üzüntüyle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada Arjantin'li efsane futbolcunun, tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olarak kabul edildiği ve 1986'da kaptan olarak ülkesinin Dünya Kupası zaferine ilham verdiği belirtildi.

"DÖNEMİNİN EN İYİSİYDİ"

Maradona'nın Barcelona formasıyla 1984'te Manchester United'a karşı oynadığı kupa Galipleri Kupası karşılaşmasının hatırlatıldığı açıklamada, o maçta Maradona'ya karşı mücadele eden Manchester United'ın eski kaptanı Bryan Ronson'un görüşlerine yer verildi.

Robson, Maradona'nın döneminin iyi futbolcusu olduğunu ve Brezilyalı Pele'yle birlikte tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında yer aldığını kaydetti.

CHELSEA VE LIVERPOOL DA UNUTMADI

Chelsea Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sanatının dehası. Futbolun ustası. Tüm zamanların en iyilerinden biri. Huzur içinde yat Diego Maradona." ifadelerine yer verildi.

Liverpool, Maradona'nın ölümüne ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Futbolun gerçek harikası. Huzur içinde uyu Maradona." denildi.

İNGİLİZ BASININDAN TEPKİ ÇEKEN MANŞETLER

İngiltere'de yayın yapan bazı gazeteler ise, Maradona'nın vefat haberini 1986 Dünya Kupası'nın ikonik hale gelen "Tanrı'nın eli" üzerinden görerek "Şimdi o Tanrı'nın elinde" manşetlerini attı.

Maradona'nın ölüm haberini bu manşetlerle yayınlayan gazeteler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

Arjantinli efsane, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye elle attığı golle takımını yarı finale çıkarmış, bu gol uzun yıllar futbol dünyasında konuşulmaya devam etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar