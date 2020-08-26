HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi... Malatya'da Somon Balığı üretimine önem

Son dakika ekonomi haberi... Malatya'da, Karakaya Baraj Gölü başta olmak üzere ağ kafeslerde ve karada havuzlarda Alabalık üretimi her geçen gün artıyor.

Son dakika haberi... Malatya'da Somon Balığı üretimine önem
26.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:19

Malatya'da, Karakaya Baraj Gölü başta olmak üzere ağ kafeslerde ve karada havuzlarda Alabalık üretimi her geçen gün artıyor. 2019 yılında yetiştiricilik yolu ile elde edilen yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretiminin yanında 2019 yılında Somon balığı üretimine başlandı. Alabalıklar 1.5 kilogram ile 2.5 kilograma kadar büyütülerek Somon haline geliyor.

Son yıllarda başta Rusya ve Japonya olmak üzere dış pazar taleplerin artması ile birlikte, Malatya'da da Somon yetiştiriciliğine 2019 yılında başlandı. 2019 yılında bin ton Somon balığı üretildi. Üretilen yaklaşık bin ton Somon balığı taze olarak Rusya ya ihraç edildi. Somon balığı üretimi ve ihracatını önümüzdeki yıllarda 2 bin tona çıkarmak için gerekli planlamalar yapıldı.

Somon üretimi arttırılacak

Bu konuda diğer üreticileri de Somon balığı yetiştiriciliğine yönlendirme adına gerekli eğitimler ve çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda Somon üretimi artarak devam etmesi planlanıyor.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik ve şube personeli Arguvan bölgesinde üretilen Somon balığı tesislerini yerinde inceledi. Konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede, Malatya'da Somon üretiminin artarak devam ettiği ve özellikle bu yıl bin ton olan Somon balığı üretiminin gelecek yıl yaklaşık 2 bin tona yakın olmasının beklendiği belirtildi.

Sürgü, yavru balık üretim merkez yapılacak

Ayrıca balık yetiştiriciliği için önemli olan yavru balık üretimini de Malatya'da geliştirmek ve yavru üretim merkezi haline getirmek için özellikle Doğanşehir İlçesi Sürgü bölgesinde kooperatifleşme şeklinde çalışmalar devam ediyor. Malatya'nın kendi ihtiyacı ve çevre illerdeki ihtiyacı karşılamak adına yavru yetiştiriciliğinin çok büyük bir önem arz ettiği vurgulandı.

Şu an yetiştiriciliğin en büyük sorunlarından birinin yavru temini olduğuna dikkat çeken yetkililer, bu eksikliği giderme adına yavru yetiştiriciliği çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Yavru balık üretiminin arttırılması ile balıkçılara ekonomik açıdan da çok büyük bir artı getireceği kaydedildi. - MALATYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Ekonomi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Ekonomi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı tutuklandı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme 'Kızın rızası var' diyor
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti
Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
'Haydi herkes piste, oynamayan korona olsun' diyen piyanist ve düğün sahibine para cezası kesildi
"Haydi herkes piste, oynamayan korona olsun" diyen piyanist ve düğün sahibine para cezası kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Alişan Ezgi Mola Defne Samyeli Bergüzar Korel
Spor Jose Sosa Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza Barcelona Yunanistan Musa Orhan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Malatya'da Somon Balığı üretimine önem - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 17:20:50. #1.15#
title