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Son dakika haberi... Leipzig deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı

Son dakika spor haberine göre Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Hoffenheim'i 2-0 yendi.

Son dakika haberi... Leipzig deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı
12.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:55

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Hoffenheim'i 2-0 yendi.

Leipzig, Bundesliga'da 31. haftanın açılış maçında PreZero Arena'da Hoffenheim'in konuğu oldu.

Karşılaşmanın 9. ve 11. dakikalarında Dani Olmo ile üst üste iki gol bulan Leipzig ilk yarıyı 2-0 önde tamamlandı.

İki takım ikinci yarıda geliştirdikleri ataklarda gol bulamayınca karşılaşma Leipzig'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 62'ye çıkarırken, Hoffenheim ise 43 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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