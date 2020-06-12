Son dakika haberi... Leipzig deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı
Son dakika spor haberine göre Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Hoffenheim'i 2-0 yendi.
12.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:55
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Hoffenheim'i 2-0 yendi.
Leipzig, Bundesliga'da 31. haftanın açılış maçında PreZero Arena'da Hoffenheim'in konuğu oldu.
Karşılaşmanın 9. ve 11. dakikalarında Dani Olmo ile üst üste iki gol bulan Leipzig ilk yarıyı 2-0 önde tamamlandı.
İki takım ikinci yarıda geliştirdikleri ataklarda gol bulamayınca karşılaşma Leipzig'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Leipzig bu galibiyetle puanını 62'ye çıkarırken, Hoffenheim ise 43 puanda kaldı.
Kaynak: AA