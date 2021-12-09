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Son dakika haberi! Kuyucak'ta futsal maçında dostluk kazandı

Son dakika haberi! Kuyucak'ta futsal maçında dostluk kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen futsal maçı 3-3 biterken, kazanan dostluk oldu.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen futsal maçı 3-3 biterken, kazanan dostluk oldu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Mutlu Çarşamba Projesi" etkinlikleri kapsamında dostluk müsabakaları düzenlendi. Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde Nazilli Bedensel Engelliler Derneği ve Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği arasında futsal maçı ve masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi. Kuyucak ve Nazilli'den engelli vatandaşlar ve onların ailelerinin katıldığı organizasyonda neşeli dakikalar yaşandı. Futsal karşılaşmasında ise 3-3'lük skor alınarak dostluk kazandı.

Etkinliğe Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Bacaksız, Nazilli Gençlik Merkezi Müdürü Baycan Taşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Oktay Bak ve ilçe protokolü katıldı.

Etkinliğe katılan Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, engelli vatandaşların isteğini kırmayarak masa tenisi oynadı. Oynanan futsal karşılaşmasının da başlama vuruşunu yapan Kaymakam Niyazi, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika haberi! Kuyucak'ta futsal maçında dostluk kazandı

Son dakika haberi! Kuyucak'ta futsal maçında dostluk kazandı

Son dakika haberi! Kuyucak'ta futsal maçında dostluk kazandı

Son dakika haberi! Kuyucak'ta futsal maçında dostluk kazandı

Son dakika haberi! Kuyucak'ta futsal maçında dostluk kazandı

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