Koray Altınay: "Sivasspor'a geldiğim için mutluyum"
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Koray Altınay: "Sivasspor'a geldiğim için mutluyum"

Koray Altınay: 'Sivasspor'a geldiğim için mutluyum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un yeni transferi Koray Altınay, "Burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum.

DG Sivasspor'un yeni transferi Koray Altınay, "Burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Kariyerim için Demir Grup Sivasspor bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi" dedi.

Sivasspor'un yeni transferi Koray Altınay, Bolu kampında kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Sivasspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Koray, "Tatilde iken Rıza Hocamızdan telefon geldi, bu teklife sıcak baktım ve Demir Grup Sivasspor'a transfer oldum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sivasspor'un çok büyük bir camia olduğunu söyleyen Koray, "Burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Kariyerim için Demir Grup Sivasspor bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi. Bu takım Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil ediyor. Ben de bu takımın bir parçası olmak istedim" şeklinde konuştu.

Daha önce kariyerinde 2017 yılında Avrupa kupalarında mücadele ettiğini söyleyen Koray, "O çok ayrı bir duyguydu benim için. Bu sene tekrardan yaşayabileceğim bunu" dedi.

Çok iyi bir taraftarlarının olduğunu da dile getiren Koray, "Taraftarlarımızla tanışmak için çok heyecanlıyım. Özledik taraftarın önünde oynamayı" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Koray, şunları söyledi:

"Rıza Çalımbay, beni Türkiye'ye getiren ilk kişiydi. 2013 yılında tanışmıştık hocamla. O zamanlar da aramız çok iyiydi. Onun isteklerini her zaman yapmaya çalıştım. Aynısını bu sene de gerçekleştirmeye çalışacağım inşallah."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Koray Altınay: 'Sivasspor'a geldiğim için mutluyum'
Koray Altınay: 'Sivasspor'a geldiğim için mutluyum'
Koray Altınay: 'Sivasspor'a geldiğim için mutluyum'
Koray Altınay: 'Sivasspor'a geldiğim için mutluyum'
Koray Altınay: 'Sivasspor'a geldiğim için mutluyum'
Koray Altınay: 'Sivasspor'a geldiğim için mutluyum'
Koray Altınay: 'Sivasspor'a geldiğim için mutluyum'
Koray Altınay: 'Sivasspor'a geldiğim için mutluyum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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