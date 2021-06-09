Son dakika haberi | Konya'da şehit annesi çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı
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Son dakika haberi | Konya'da şehit annesi çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı

Son dakika haberi | Konya'da şehit annesi çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde şehit Burak Boz'un annesi Gülhan Boz, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde şehit Burak Boz'un annesi Gülhan Boz, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.

22 Aralık 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nda teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un anısına, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıtıldı.

Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Şehit Burak Boz'un annesi Gülhan Boz, Cinler Mahallesi'nde çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.

Anne Gülhan Boz, "Çok memnun ve mutlu oldum. Katkısı geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizin gibi yiğitler olduğu sürece Burak'ımın asla unutulmayacağına eminim. Bir Burak gider yerine bir daha gelir. Şehit annesi olmak çok zor bunu çeken bilir ama çok da gururluyum." dedi.

Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı yetkilisi Serdar Yalçın da dernek olarak ülkenin geleceği olan çocuklara gerçek kahramanları göstermek istediklerini bildirdi.

Yalçın, bu kapsamda dernek olarak şehitler adına kütüphaneler, su kuyuları açtıklarını, köy okullarında bot, mont kırtasiye ve oyuncak çikolatalar dağıttıklarını anlattı.

Son dakika haberi | Konya'da şehit annesi çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı
Son dakika haberi | Konya'da şehit annesi çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı
Son dakika haberi | Konya'da şehit annesi çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı
Son dakika haberi | Konya'da şehit annesi çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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