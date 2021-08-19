Son dakika haberi: Kereste fabrikasında korkutan yangın
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Son dakika haberi: Kereste fabrikasında korkutan yangın

Son dakika haberi: Kereste fabrikasında korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Karabük'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, ilçe merkezinde yer alan Yenice Orman Ürünleri Sanayi (YORÜS) isimli kereste ve kontrplak fabrikasında meydana geldi. Cemal Dereli'ye ait kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, facianın eşiğinden dönüldü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Son dakika haberi: Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberi: Kereste fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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