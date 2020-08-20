Son dakika haberi | Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı Son dakika haberine göre Burhaniye ilçesinde, Kaymakamımız İlyas Memiş polis ve jandarmanın sürdürdüğü koronavirüs denetimlerine katıldı.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakamımız İlyas Memiş polis ve jandarmanın sürdürdüğü koronavirüs denetimlerine katıldı. İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan denetimlerin sürdürüleceği açıklandı.

Burhaniye de, koronavirüs Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen kapsamlı denetimlere ağırlık verildi. İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram ve Belediye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce'nin de eşlik ettiği denetimlerde esnaflar ve vatandaşlar tedbirlere uyma hususunda uyarıldı. Kaymakam İlyas Memiş maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda en üst seviyede duyarlı olunması gerektiğini dile getirdi. Denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Kaymakam Memiş, "Yaz aylarını yaşadığımız günlerde ilçemizin nüfusunun artmasıyla koronavirüs covid-19 salgın hastalığının yayılma riski de artmış oluyor. Tüm esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı devletimizin almış olduğu önlemlere riayet etmeye davet ediyorum. Bizler de idare olarak kamu kurumlarımızla, esnaf odalarımızla ve belediye personellerimizin desteğiyle her türlü önlemi almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın toplum sağlığını ilgilendiren ve hayati önemi olan bilhassa sosyal mesafe ve maske takılması hususuna hassasiyet gösterilmesini istiyoruz." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA