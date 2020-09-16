Son dakika haberi: Kars'ta Dağpınar Beldesinde uygulanan karantina kaldırıldı
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Son dakika haberi: Kars'ta Dağpınar Beldesinde uygulanan karantina kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina koşulları sonlandırıldı.

Son dakika haberi: Kars'ta Dağpınar Beldesinde uygulanan karantina kaldırıldı
16.09.2020 09:15 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:18

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina koşulları sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Dağpınar Beldesi'nde 5 Ağustos'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine beldede uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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