Son dakika haberi | Karabük'te köylerde kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
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Son dakika haberi | Karabük'te köylerde kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

25.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:49
Son dakika haberi | Karabük'te köylerde kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Karabük'te jandarma ekipleri, köylerde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te jandarma ekipleri, köylerde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bürnük ve Eflani ilçesine bağlı Aday köyü kırsal alanlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonla 8 şüpheliyi kazı yaptıkları sırada gözaltına aldı.

Olay yerinde arama yapan ekipler 2 gaz maskesi, 5 metre elektrik kablosu, 2 ışıldak, 2 inşaat bareti, merdiven ile çok sayıda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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