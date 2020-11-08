Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi

Türkiye'de Konyaspor ve Antalyaspor formaları da giyen efsane golcü Samuel Eto'o, ülkesi Kamerun'da trafik kazası geçirdi. 39 yaşındaki ismin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.