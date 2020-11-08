Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi
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Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi

08.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 08.11.2020 20:20

Türkiye'de Konyaspor ve Antalyaspor formaları da giyen efsane golcü Samuel Eto'o, ülkesi Kamerun'da trafik kazası geçirdi. 39 yaşındaki ismin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi.

Kamerun basınında yer alan haberlerde, 39 yaşındaki Eto'o'nun Nkongsamba şehri yakınlarında aracıyla trafik kazası yaptığı belirtildi.

Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Aracı kullanılamayacak hale gelen Eto'o'nun hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

İspanya'da Real Madrid, Barcelona, İtalya'da Inter, İngiltere'de Chelsea, Everton gibi takımlarda top koşturan eski golcü futbolcu, Türkiye'de ise Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti.

Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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