Son dakika haberi: Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 5 jandarma öldü

Son dakika haberleri... Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların ülkenin batısında düzenlediği saldırıda 5 jandarma yaşamını yitirdi.

Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların ülkenin batısında düzenlediği saldırıda 5 jandarma yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, Anglofon ayrılıkçılarının Menfoung bölgesindeki jandarma karakoluna saldırdığını, 5 jandarmanın öldüğünü 3 jandarmanın yaralandığını ifade etti.

Yetkililer, saldırganların bir an önce bulunması amacıyla güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığını açıkladı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 680 bin insan yerinden oldu, 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım