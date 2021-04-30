Son dakika haberi: Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 5 jandarma öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 5 jandarma öldü

Son dakika haberi: Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 5 jandarma öldü
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların ülkenin batısında düzenlediği saldırıda 5 jandarma yaşamını yitirdi.

Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların ülkenin batısında düzenlediği saldırıda 5 jandarma yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, Anglofon ayrılıkçılarının Menfoung bölgesindeki jandarma karakoluna saldırdığını, 5 jandarmanın öldüğünü 3 jandarmanın yaralandığını ifade etti.

Yetkililer, saldırganların bir an önce bulunması amacıyla güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığını açıkladı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 680 bin insan yerinden oldu, 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Derya Yanık Meral Akşener Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cenk Tosun Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Tacikistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 5 jandarma öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 19:46:22. #1.14#

title