Son dakika haberi! Kahramankazan'daki gençlik merkezi için protokolü imzalandı
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Son dakika haberi! Kahramankazan'daki gençlik merkezi için protokolü imzalandı

Son dakika haberi! Kahramankazan'daki gençlik merkezi için protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kahramankazan'da yapılan Gençlik Merkezi'nin ortak kullanımı amacıyla Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Belediye arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kahramankazan'da yapılan Gençlik Merkezi'nin ortak kullanımı amacıyla Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Belediye arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gençlik Merkezinde düzenlenen protokol imza törenine Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve sporcular katıldı.

Mustafa Çelik, Ankara'daki 14. gençlik merkezini Kahramankazan'da açtıklarını belirterek, "Sevgili gençler buranın imkanlarından yararlanarak kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz için burayı sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda inşa ettik. Bütün umudumuz sizlersiniz." dedi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da ilçede spora ve sporcuya sağlanan desteklere dikkat çekerek, "Burs yardımından eğitim ve spor malzemesi desteğine ve fiziki mekanlara kadar çocuklarımıza her türlü desteği veriyoruz." diye konuştu.

Kayı Mahallesinde hizmete giren Gençlik Merkezinde çok amaçlı spor salonu, kütüphane, satranç odaları, bilişim müzik sınıfları, resim atölyesi, etkinlik sınıfları, voleybol, basketbol ve bocce sahaları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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