Son dakika haberi! Jandarma 700 gram bonzai ele geçirdi
15.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:17
Son dakika haberler... Niğde'de jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta 700 gram bonzai ele geçirdi.
Niğde'de jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta 700 gram bonzai ele geçirdi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ulukışla İlçesi Çiftehan Köyü D-750 karayolunda bir araçı durdurdu. Araçta yapılan aramada 700 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltın alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı