Son dakika haberi! İzmir'e güreşte taze kan Son dakika haberleri... İZMİR Büyükşehir Belediyespor, güreşte Türkiye'nin önde gelen sporcularından Hasan Berk Kılıç ve Semih Yazıcı'yı transfer etti.

İZMİR Büyükşehir Belediyespor, güreşte Türkiye'nin önde gelen sporcularından Hasan Berk Kılıç ve Semih Yazıcı'yı transfer etti. Grekoromende yıldızlar dünya şampiyonu unvanlı 25 yaşındaki Hasan Berk Kılıç ve serbest stilde yıldızlar dünya ikinciliği, U23 Avrupa üçüncülüğü bulunan 23 yaşındaki Semih Yazıcı, İzmir temsilcisine imza attı. Kulüp Başkanı Ersan Odaman, başantrenör Mahmut Tosun, güreş danışmanı Hüsnü Oral ve antrenörler Cengiz Papağan ve Yasin Akgül ile bir araya gelip imzayı atan iki başarılı güreşçi, "İzmir Büyükşehir Belediyespor, 41 spor branşıyla Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Artık biz de güreşte başarılı olmak için çok çalışacağız" dedi. Güreşe önemli yatırım yaptıklarını belirten Başkan Odaman ise "İzmir'de şampiyon güreşçiler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hasan Berk Kılıç ve Semih Yazıcı, kariyerleriyle altyapıdaki gençlere örnek olacak. Pandeminin sona ermesinin ardından her iki sporcumuzdan da madalyalar bekliyoruz" diye konuştu.



Kaynak: DHA