Son dakika haberi | İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı - Haberler
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Son dakika haberi | İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı

Son dakika haberi | İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı
AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (AA) -

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Bahçelievler ilçesinde 37 adrese şafak operasyonu yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi | İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı

Son dakika haberi | İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı

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AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Güncel, Haber

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