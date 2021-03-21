Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
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Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75

21.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:19
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Aytuğ Ekti, Duhan KöyiçiFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Birkan Batuk, Peters 5, Shayok 32, Bircevic 9, Kadji 12, Ömer Can İlyasoğlu, Munford 11, Ender Arslan, Oğuz Savaş 10, Can Maxim Mutaf, Metin Türen 2HDİ SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR:...

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Aytuğ Ekti, Duhan Köyiçi

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Birkan Batuk, Peters 5, Shayok 32, Bircevic 9, Kadji 12, Ömer Can İlyasoğlu, Munford 11, Ender Arslan, Oğuz Savaş 10, Can Maxim Mutaf, Metin Türen 2HDİ SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam 4, Wright 12, Saldivar 19, Kairys 18, Leissner 6, Efe Beşok 1, Ekrem Sancaklı, Harun Apaydın, Akif Egemen Güven 4, Macura 111. PERİYOT: 23-13DEVRE: 44-353. PERİYOT: 58-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 81-75 mağlup etti.Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede, 5. dakika ev sahibinin 7-4'lük üstünlüğü ile geçildi. Shayok ve Oğuz'un üst üste sayıları sonrası, skor avantajını artıran Bursa ekibi, skoru 15-9'a çekti. Pota altından Oğuz ile etkili olmaya devam eden Frutti Extra Bursaspor, farkı çift hanelere götürerek ilk periyodu 23-13 önde tamamladı.İkinci periyoda da iyi başlayan Bursa temsilcisi, Munford, Metin ve Kadji'nin sayıları sonrası 13. dakika geride kalırken farkı 19'a yükseltti: 35-16. Çeyreğin sonuna doğru Afyon ekibinin farkı azaltma çabaları sonuç vermesine karşın, Bursa ekibi soyunma odasına 44-35'lik skor avantajıyla girdi.Dönüşte etkili olan Afyon ekibi, Kairys ve Saldivar'ın sayılarıyla skoru 44-41'e getirdi. Ardından savunma sertliğini de artıran konuk ekip, yine aynı ikilinin sayılarıyla bu kez 23. dakikada 44-45 öne geçti. Shayok'un dış isabetiyle nefes alan Bursa ekibine karşı, Afyon temsilcisi Saldivar ile cevap verirken, skor üstünlüğünün sürekli olarak el değiştirdiği bu bölümde son periyoda 58-58'lik eşitlikle girildi.

Son periyodun başında konuk ekip farkı 4'e çıkararak durumu 58-62'ye getirdi. Ancak, bu andan sonra toparlanan Frutti Extra Bursaspor, Shayok-Kadji ikilisiyle oyun üstünlüğünü yeniden eline aldı ve Peters'ın dış atış isabetiyle 33. dakikada skoru 70-62'ye getirdi. Afyon ekibinin dönüş çabaları sonuç vermezken, Bursa temsilcisi parkeden 81-75 galip ayrıldı.


Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sergen Sezgin

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