Son dakika haberi... Iğdır'da PKK mühimmatı ele geçirildi

Son dakika haberleri... IĞDIR'da sağ olarak ele geçirilen teröristlerin ifadeleri üzerine dağlık alanda yapılan aramada, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

IĞDIR'da sağ olarak ele geçirilen teröristlerin ifadeleri üzerine dağlık alanda yapılan aramada, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Iğdır Valiliği, il jandarma komutanlığı tarafından 19- 22 Eylül'de yapılan Yıldırım-3 Iğdır operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada PKK terör örgütü üyesi 1 teröristin ölü, 2 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca Iğdır-Merkez-Kadı Tepe mevkisinde 19-22 Eylül 2020 tarihleri arasında icra edilen Yıldırım-3 Iğdır operasyonunda, 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 2'si sağ olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen BTÖ mensubu ile yapılan mülakat sonrasında Yıldırım-3 Ağrı Dağı/Iğdır operasyonunda BTÖ mensubunun Karakoyunlu ilçesi kırsalında gösterdiği kayalık alanda yapılan arama sonucunda BTÖ mensuplarına ait 4 adet sırt çantası bulunmuştur. Çantalar içerisinde yapılan incelemede; 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet lav silahı, çok sayıda şarjör ve mühimmat, 2 adet el bombası, 3 adet el telsizi, uzaktan komuta sistemli patlayıcı yapımında kullanılan elektronik devre ve sistem malzemeleri, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN