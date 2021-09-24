Son dakika haberi | Havran'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, kaçak içki ticareti yapıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, toplam bin 336 litre kaçak içki, 5 litre etil alkol, 1 mantar takma aparatı, 276 kapak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri