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Son dakika haberi | Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Son dakika haberi | Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

Son dakika haberler... Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası devam ediyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası devam ediyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre, 10 metre havalı tabanca erkekler sıralama müsabakasında mücadele eden milli sporcu İsmail Keleş, 584 puanla yarın yapılacak yarı finalde yarışmaya hak kazandı.

Aynı kategoride yarışan diğer milli sporculardan Yusuf Dikeç 581, Serdar Demirel ise 578 puanla sıralama müsabakasını tamamladı.

10 metre havalı tüfek kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Gülşen Delen, sıralama müsabakasını 620 puanla bitirdi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Milli Sporcu, Dünya Kupası, Kahire, Mısır, Spor, Haberler

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