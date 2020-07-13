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Son dakika haberi | Günde 7 milyon maske üretecek Türk firmadan 100 ülkeye ihracat hedefi

Bir son dakika haberine göre Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Hayat Kimya, üç katmanlı ve her katmanında ayrı koruma sağlayan cerrahi maske üretti.

Son dakika haberi | Günde 7 milyon maske üretecek Türk firmadan 100 ülkeye ihracat hedefi
13.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:33

Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Hayat Kimya, üç katmanlı ve her katmanında ayrı koruma sağlayan cerrahi maske üretti. 100'den fazla ülkeye ihracat hedefleri olduğunu söyleyen Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci, "100 milyon lirayı aşan yatırımla yılda 2.5 milyar, günde 7 milyon adet maske üreteceğiz. 400 kişiye ek istihdam sağlayacağız. Yüzde 99'a kadar bakteri filtrasyonu sağlayan cerrahi maskelerin yüzde 75'ini ihraç edeceğiz" dedi.

Hijyen ve temizlik kategorilerindeki 33 yıllık deneyimlerini maske sektörüne aktardıklarını belirten Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci, "Yılda 2.5 milyar adet ve günde 7 milyon adet üretim kapasitemizle cerrahi maske kategorisinde dünyanın en büyük Türk üreticisi olarak sektöre giriş yaptık. Cerrahi maskelerde kullanılan en önemli hammaddelerden biri olan non-woven dediğimiz dokumasız kumaşı kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu sayede, kendi hammaddesiyle üretim yapan tek cerrahi maske üreticisiyiz" diye konuştu.

TÜKETİCİLERE, MASKE ALIRKEN KALİTE BELGELERİNE BAKMALARINI ÖNERİYOR

Türkiye'nin maske üretiminde stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Çizmeci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cerrahi maske sektöründe, katma değerli ve yenilikçi ürün sunarak ayrışacağız. Dünya standartlarında kaliteli üretim anlayışımızı, cerrahi maske kategorisine de yansıttık. Şu an, 3 katmanlı ve her katmanında ayrı koruma sağlayan tek cerrahi maskeyi üretiyoruz. Yüzde 99'a kadar bakteri filtrasyonu sağlayan TSE ürün onaylı ve TSE Covid-19 Güvenli Üretim sertifikasına sahip ilk ve tek şirketiz. Piyasada çok fazla çeşit ve farklı tiplerde maske bulunuyor. Tüketicilerin kendilerini ve sevdiklerini en iyi şekilde korumaları için TSE Tip 2 kalite sertifikalarına bakarak maske seçimini yapmalarını öneriyorum. Ayrıca, tüketicilerin içgörülerine ses vererek, uzun süre maske kullanımında kulaklıkların acıtmasına odaklandık. Bebek cildini tahriş etmeyen hammadde teknolojisinden ilham alarak, kulakları acıtmayan elastik kulak bantları geliştirdik. Koruma ve konforu Evony'de buluşturduk. Önümüzdeki dönemde çocuklar ve yetişkinler için özel tasarımlar da yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KORUMA VE KONFORU EVONY'DE BULUŞTURDUK"

Çizmeci, "Cerrahi maskeler, Türkiye'de Evony markası ile eczaneler, marketler, sağlık ve kozmetik kanalları, e-ticaret siteleri üzerinden 10'lu polietilen paket ve 50'li kutularda satışa sunulacak. Goodcare markası ile ihracata odaklanılacak. Katma değerli, yenilikçi ürünleri erişilebilir fiyat politikalarıyla sunarak sektörde ayrışıyoruz. Bunu cerrahi maske kategorisindeki girişimimizle bir kere daha kanıtlıyoruz. Türkiye'de sektörünün öncü kuruluşlarından biri olarak, ekonomimize üretim, istihdam ve ihracat alanlarında katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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