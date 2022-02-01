Son dakika haberi: Giresun'da silah kaçaklığı operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA, Atakan Çıtlak - Güncel
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Son dakika haberi... Giresun'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi tutuklandı.
GİRESUN (AA) - Giresun'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü B.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
AA / Atakan Çıtlak - Güncel