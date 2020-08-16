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G.Saray'da, koronavirüs testleri pozitif çıkan isimlerin ikinci testleri negatif çıktı

Galatasaray, daha önce yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan iki oyuncunun ikinci testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

16.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:58

Galatasaray Kulubü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcunun ikinci testlerinin negatif olduğu bildirildi.

"İZOLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi, futbol takımımıza tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayetleri bulunmayan oyuncularımız için tedbir amaçlı izolasyon süreci devam edecektir."

G.Saray'da, koronavirüs testleri pozitif çıkan isimlerin ikinci testleri negatif çıktı

Kaynak: DHA

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