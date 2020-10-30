Son dakika haberi... Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenazesi, pazar günü öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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Son dakika haberi... Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenazesi, pazar günü öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

30.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:45
Son dakika haberi... Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenazesi, pazar günü öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Edinilen son dakika haberine göre Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenazesi, pazar günü öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenazesi, pazar günü öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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