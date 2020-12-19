Son dakika haberi... Dubai'ye yeniden sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinin sayısı üçe yükseldi
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Son dakika haberi... Dubai'ye yeniden sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinin sayısı üçe yükseldi

19.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:18
Son dakika haberi... Dubai'ye yeniden sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinin sayısı üçe yükseldi

Bir son dakika haberine göre Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Dubai'ye yeniden sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinin sayısı üçe yükseldi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Dubai'ye yeniden sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinin sayısı üçe yükseldi.

Dubai'ye uçuşlar, Flydubai havayollarının sefer düzenlemesiyle başlamıştı. AnadoluJet ve Pegasus Havayolları'nın da İstanbul-Dubai seferlerine yeniden başlayacaklarını duyurmasıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Dubai'ye sefer düzenleyen hava yolu şirketi sayısı üçe yükseldi.

Flydubai Havayolları'nın Dubai – İstanbul seferini gerçekleştiren uçağın önceki gün havalimanına inmesiyle Dubai – İstanbul seferleri yeniden başladı.

20 ARALIK'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Öte yandan 20 Aralık'tan itibaren Anadolujet, 24 Aralık'tan itibaren Pegasus Hava Yolları da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai uçuşlarına yeniden başlayacak. Böylelikle dileyen yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan üç havayolu şirketiyle Dubai'ye seyahat edebilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay Dikici

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