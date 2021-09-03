Diego Rossi: "Takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum"
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Diego Rossi: "Takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum"

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Haberler | Spor

- Diego Rossi: "Takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum" Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, sarı-lacivertli kulüpte takım arkadaşlarına yardım edip kupalar kazanmak istediğini söyledi.

- Diego Rossi: "Takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, sarı-lacivertli kulüpte takım arkadaşlarına yardım edip kupalar kazanmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'den transfer ettiği Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Rossi, "En iyi şekilde karşılandım ve takıma yardım etmek için çok motiveyim. Güzel bir grubumuz var. Takımıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum" dedi.

"Lugano buranın büyük bir kulüp olduğunu söyledi"

Fenerbahçe'nin eski Uruguaylı futbolcusu Diego Lugano'dan takım hakkında bilgi alıp almadığı ile ilgili soruya Rossi, "Lugano ile direkt olarak konuşmadım, ortak tanıdığımız oyuncularla konuştuk. Kendisi çok iyi referans oldu. Buranın iyi ve büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Buradan teklif alınca çok mutlu oldum. Bu takıma yardım etmek istiyorum" cevabını verdi.

"Fenerbahçe'de çok kaliteli oyuncular var"

Takımda göstermek istediği performansa değinen Uruguaylı futbolcu, "Umarım çok fazla gol atarım burada. Öncelikli amacım takıma yardım etmek hem ofans hem defansta. Önemli olan bu. Goller de zaten gelecektir, umarım taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Teklif geldiğinde Fenerbahçe maçlarına biraz daha fazla tanıyıp yakından tanımaya çalıştım. Fenerbahçe Uruguay'da tanınıyor Lugano'dan dolayı. Ben de tanıyordum. Çok büyük bir takım ve çok fazla kaliteli oyuncu var. Her oyuncu elinden gelen katkıyı yapacaktır. Amerika'da iyi yıllar geçirdim, iyi performans sergiledim. Çok iyi şeyler öğrendim, eski kulübüme teşekkür ederim. Bu lige büyük takıma gelmiş olmak büyük bir adım. Gün gün planlarımı yapmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Diego Rossi: 'Takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum'
Diego Rossi: 'Takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum'
Diego Rossi: 'Takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum'
Diego Rossi: 'Takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum'
Diego Rossi: 'Takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum'
Diego Rossi: 'Takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum'
Diego Rossi: 'Takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum'
Diego Rossi: 'Takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar

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