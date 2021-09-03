Son dakika haberi: Denizlispor transferi kapattı
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Son dakika haberi: Denizlispor transferi kapattı

Son dakika haberi: Denizlispor transferi kapattı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

Son dakika haber: TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını yeni yönetimle kaldırıp 2 hafta içinde 16 takviye yapan Denizlispor, kadroyu tamamlayıp transferi kapattı.

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını yeni yönetimle kaldırıp 2 hafta içinde 16 takviye yapan Denizlispor, kadroyu tamamlayıp transferi kapattı. Yeşil-siyahlılar, bu transferler için yaklaşık 14 milyon TL harcadı. Denizlispor'da 3 Ağustos'ta seçilerek göreve gelen yönetim, transfer yasağını kısa sürede kaldırdıktan sonra kadroyu güçlendirmek için yoğun mesai harcadı. Bonservisi elinde olan deneyimli futbolculara yönelen Ege ekibi, 16 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Yeşil-siyahlılar, savunma bölgesi için Leo Schwechlen, Erdal Akdari, Hakan Çinemre, Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı. 

En fazla transferi orta sahaya yapan Denizlispor, Muhammed Gönülaçar, Okan Derici, Bünyamin Balat, Ogenyi Onazi, Asım Hamzaçebi, İsmail Aissati'yi renklerine bağladı. Kanatları İlhan Depe, Mustafa Çeçenoğlu, Brahim Darri ile güçlendiren Ege ekibi, forvet mevki için 2 önemli transfer gerçekleştirdi. Denizlispor, Muğdat Çelik ve Ömer Şişmanoğlu ile hücum hattını güçlendirdi. Kaleyi ise eski file bekçisi Adam Stachowiak'a emanet eden Denizli, transferde Aissati, Gökhan, Onazi'yi yuvaya döndürüp eski oyuncularını seçti.

ZİYA OLMADI 

Kadrosunun dağılması sonrası lige genç oyuncularla başlayıp 3'te 0 yapan, sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada yeni takviyeleriyle teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde Afyonkarahisar'da kamp yapan Denizlispor'da transfer çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi. Kanat bölgesi için Altay forması giyen Ziya Alkurt ile bir süredir temas halinde olan Denizlispor'un eski futbolcusuyla mali şartlarda uzlaşamadığı kaydedildi. Önce 13 milyon TL tutarındaki yasağı kaldıran, yaptığı transferler için yaklaşık 14 milyon TL harcama yapacağı ifade edilen yeşil-siyahlıların, transfer döneminin sonunda fırsat transferi kolladığı belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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