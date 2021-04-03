Son dakika haberi: David Sassarini: "Kararlılığımız ve cesaretimizden dolayı çok mutluyuz"
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Son dakika haberi: David Sassarini: "Kararlılığımız ve cesaretimizden dolayı çok mutluyuz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberi: David Sassarini: 'Kararlılığımız ve cesaretimizden dolayı çok mutluyuz'

Son dakika habere göre Fatih Karagümrük Teknik Direktörü David Sassarini, Rizespor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından "Kararlılığımız ve cesaretimizden dolayı çok mutluyuz" dedi.

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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü David Sassarini, Rizespor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından "Kararlılığımız ve cesaretimizden dolayı çok mutluyuz" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonunda değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü David Sassarini, takımın kararlığı ve cesaretinden memnun olduklarını dile getirerek, "Kararlılığımız ve cesaretimizden dolayı çok mutluyuz. Zor bir maç, rakibin kontra atak silahı çok kuvvetli. Kanat oyuncuları çok hızlı. 10 gün gibi kısa bir sürede çok iyi iş başardık. Daha iyi olacağımıza inanıyorum. Özellikle ofansif tarafta, son iticilik kısmında biraz daha çalışmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Ama bu kısa sürede çıkacak işin genel durumundan memnunuz" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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