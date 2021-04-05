Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti.
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti.
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun