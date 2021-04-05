Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti.
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti.

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti.

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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