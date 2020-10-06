Son dakika haberi: Cezayir ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Son dakika haberi: Cezayir ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

06.10.2020 01:13 | Son Güncelleme: 06.10.2020 01:16
Son dakika haberi: Cezayir ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1768'e, Libya'da 596'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1768'e, Libya'da 596'ya yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve 134 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1768'e, vaka sayısı da 52 bin 270'a çıktı.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 94 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 36 bin 672'ye ulaştı.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 628 yeni vaka tespit edildiği ve 647 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece can kaybının 596'ya, vaka sayısının 37 bin 437'ye, iyileşen hasta sayısının da 22 bin 76'ya çıktığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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