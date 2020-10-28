Son dakika haberi... Canlısını göremeden ölüsüyle karşılaştılar
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Son dakika haberi... Canlısını göremeden ölüsüyle karşılaştılar

28.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:26

Son dakika haberler: Canlısını göremeden ölüsüyle karşılaştılar Sivas'ın Gürün ilçesinde daha önce hiç vaşak görmeyen köylüler ölüsü ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler Sivas'ın Gürün ilçesinde daha önce hiç vaşak görmeyen köylüler ölüsü ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Canlısını göremeden ölüsüyle karşılaştılar

Sivas'ın Gürün ilçesinde daha önce hiç vaşak görmeyen köylüler ölüsü ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde daha önce hiç vaşak görmeyen köylüler ölüsü ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Sivas'ın Gürün ilçesine uzaklığı 49 kilometre olan Mağara köyünde, telef olmuş bir vaşak yavrusu bulundu. Telef olan yavru köydeki mağaraların çevresinde gezinen köylüler tarafından bulundu. Daha önce hiç vaşakla karşılaşmayan köylüler, ölüsünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Köy muhtarı durumu Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesi ekiplerine bildirdi. Annesi bilinçsiz avcılar tarafından öldürüldüğü düşünülen vaşak yavrusunun açlıktan ölmüş olabileceği düşünülüyor.

"Burada ilk defa görüldü, onda da ölüsüne rastladık"

Mağara köyü Muhtarı Ahmet Koç, vaşağın köyde ilk defa görüldüğünü onda da ölüsüne rastladıklarını ifade ederek, "Bizim buralarda sık görülmeyen daha ilk defa gördük vaşak yavrusu. Nesli tükenmekte olan bir hayvan ama nerden nasıl gelmiş bilmiyoruz. 3-4 gün olmuş öleli. Burada ilk defa görülmüş onda da ölüsüne rastladık. Canlısını gören yoktur. Nasıl ölmüş bilemiyorum, köpekler mi boğmuş ya da hastalanmış mı bilemiyoruz" dedi.

Son dakika haberi... Canlısını göremeden ölüsüyle karşılaştılar
Son dakika haberi... Canlısını göremeden ölüsüyle karşılaştılar
Son dakika haberi... Canlısını göremeden ölüsüyle karşılaştılar
Son dakika haberi... Canlısını göremeden ölüsüyle karşılaştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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