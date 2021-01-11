Son dakika haberi: ÇANAKKALE - Bakan Selçuk'tan, "Yarın sabah okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
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Son dakika haberi: ÇANAKKALE - Bakan Selçuk'tan, "Yarın sabah okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

11.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:39

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Çanakkale'de Mustafa Kemal İlkokulu'nda İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Çanakkale'de Mustafa Kemal İlkokulu'nda İstiklal Marşı okundu. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da katıldı.

Son dakika haberi: ÇANAKKALE - Bakan Selçuk'tan, 'Yarın sabah okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Son dakika haberi: ÇANAKKALE - Bakan Selçuk'tan, 'Yarın sabah okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Son dakika haberi: ÇANAKKALE - Bakan Selçuk'tan, 'Yarın sabah okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Son dakika haberi: ÇANAKKALE - Bakan Selçuk'tan, 'Yarın sabah okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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