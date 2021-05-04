Son dakika haberi! "Çad'da geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu" başlıklı haberimizde dışişleri bakanının ismi sehven yanlış yazılmıştır.

Bir son dakika haberine göre Çad'da Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun hayatını kaybetmesinin ardından yönetimi devralan Askeri Geçiş Konseyi'nin atadığı Başbakan Pahimi Padacke Albert ilk kabinesini kurdu.

Çad'da Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun hayatını kaybetmesinin ardından yönetimi devralan Askeri Geçiş Konseyi'nin atadığı Başbakan Pahimi Padacke Albert ilk kabinesini kurdu.

Çad Askeri Geçiş Konseyi (AGK), 2 Mayıs 2021 tarihli kararnameyle Geçiş Hükümetini ilan etti.

Geçiş Hükümeti kabinesinde, 25 Şubat'ta atanan son kabineye nazaran 35 olan üye sayısı 40'a çıkarıldı.

Kabinede birkaç muhalif isim dışında üyelerin önemli bir kesimi öldürülen Cumhurbaşkanı Itno dönemindeki isimlerden oluştu.

Dışişleri Bakanlığına Aralık 2017-Temmuz 2020 arasındaki dönemde de bu görevi üstlenen Şerif Muhammed Zeyn atandı. Zeyn, son kabinede İletişim Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğünü yürütmüştü.

Önceki kabinede de yer alan İçişleri, Ekonomi, Maliye ve Bütçe, Sağlık, Şehircilik, Posta ve Dijital Ekonomi, Petrol ve Enerji, Gençlik ve Spor, Kadın ve Aile Bakanları değişmedi.

Muhammed Ahmed Alhabo Adalet Bakanlığına, Davud Yahya İbrahim Savunma Bakanlığına, Abdurrahman Gulamullah İletişim Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğüne, General Süleyman Abakar Adem Kamu Güvenliği ve Göç Bakanlığına (İçişleri Bakanlığı), 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tek kadın aday Lydie Beassemda Yüksek Eğitim, Bilimsel Araştırma ve Yenilik Bakanlığına getirildi.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığına Ali Cadda Kampard, Ekonomi, Kalkınmanın Planlanması ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığına İsa Doubragne, Altyapı ve Erişim Bakanlığına Patalet Geo, Tarımsal Kalkınma Bakanlığına Kamoungué Nee Dene-Assoum, Maliye ve Bütçe Bakanlığına Tahir Hamid Nguilin, Sağlık ve Milli Dayanışma Bakanlığına Abdullah Sabri Fadıl, Madenler ve Jeoloji Bakanlığına Abdulkerim Muhammed Abdulkerim, Petrol ve Enerji Bakanlığına Ömer Torbo, Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanlığına Fatıma Goukouni Weddeye, Milli Eğitim ve Yurttaşlık Teşviki Bakanlığına Kosmadji Merci atandı.

Muhalefetin önde gelen isimleri ise yıkılması için uğraştıkları eski rejimin devamı olarak gördükleri askeri konseyin yaptığı atamalar ve yeni kabineyi kabul etmediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun ülkenin kuzeyinde Çad'da Değişim ve Uyum Cephesine (FACT) karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan'da öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Debi, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.

Çad'da iktidarı ele geçiren Konsey, görev süresinin 18 ay olduğunu açıklamış, parlamento ve hükümeti feshetmişti. Konsey, 27 Nisan'da eski Başbakan Pahimi Padacke Albert'i geçiş dönemi başbakanı olarak atamıştı.

Muhalif sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, öldürülen cumhurbaşkanı Itno'nun oğlunun iktidara gelişini "anayasal darbe" olarak nitelendirmiş, sivil ve demokratik geçiş çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem