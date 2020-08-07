Son dakika haberi... Borsada endekslerin değişimi Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim

BIST KOBİ SANAYİ 3.246 2,41

BIST SINAİ 1.481 3,17

BIST GIDA, İÇECEK 1.457 2,03

BIST TEKSTIL, DERİ 580 2,90

BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.246 2,41 BIST SINAİ 1.481 3,17 BIST GIDA, İÇECEK 1.457 2,03 BIST TEKSTIL, DERİ 580 2,90 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.080 6,29 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.169 3,63 BIST TAŞ, TOPRAK 1.131 5,23 BIST METAL ANA 2.425 2,52 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 1.995 4,16 BIST MADENCİLİK 1.301 -0,12 BIST HİZMETLER 948 1,92 BIST ELEKTRİK 57 4,27 BIST ULAŞTIRMA 1.262 4,72 BIST TURİZM 176 5,72 BIST TİCARET 2.958 0,37 BIST İLETİŞİM 373 1,99 BIST SPOR 555 4,29 BIST İNŞAAT 1.202 1,88 BIST MALİ 1.101 2,03 BIST BANKA 1.072 1,29 BIST SİGORTA 4.898 2,87 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 864 2,56 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 905 2,54 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 501 2,96 BIST TEKNOLOJİ 1.584 7,94 BIST BİLİŞİM 506 3,83 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.001 0,93 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA