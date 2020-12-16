Son dakika haberi: Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışması Bingöl'de yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışması Bingöl'de yapıldı

16.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:47
Son dakika haberi: Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışması Bingöl'de yapıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bingöl'de Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışması 12 ilden 81 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Bingöl'de Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışması 12 ilden 81 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilciği tarafından Bölgesel Kros Ligi birinci kademe müsabakaları, atletizm sahasında düzenlendi.

8 erkek ve 8 kız takımı olmak üzere 16 takımın yarıştığını ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu Bingöl Temsilcisi Osman Orman, "Yapacağımız yarışma sonucunda, dereceye girecek takım ve ferdi sporcular, 21 Aralık'ta Adana'da yapılacak olan Bölgesel Kros Ligi final yarışmalarında illerini ve kulüplerini temsil edecekler." dedi.

Birinci kademe yarışmasında kızlarda ferdi yarışan Erzurum Karayazı Belediyesi sporcusu Dilek Koçak birinci, Erzurum Karayazı Belediyesi sporcusu Büşra Güldes ikinci ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Esra Doğan da üçüncü oldu.

Kızlar takım yarışmasında ise, Erzurum Karayazı Belediyesi Karma takım birinci, Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Derneği ikinci ve Ağrı Gençlik Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Erkeklerde ferdi yarışan Bitlis Zirve Spor Kulübü sporcusu İsmail Taşyürek birinci, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği sporcusu Taner Tunçtan ikinci ve Şırnak İl Karması sporcusu Mervan Haykır üçüncü oldu.

Erkeklerde takım halinde ise, Bingöl Belediyesi Yaşam Spor Kulübü birinci, Ağrı Gençlik Spor Kulübü ikinci ve Şırnak İl Karması da üçüncü oldu.

Yapılan yarışmaların ardından dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ve kupa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

İlgili Haberler

Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak
Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak
Efeler Ligi: Bingöl Solhanspor: 3 Haliliye Belediyespor: 1
Efeler Ligi: Bingöl Solhanspor: 3 Haliliye Belediyespor: 1
Engin Fırat: 'Türkiye hata yapmazsa grup birincisi olur'
Engin Fırat: "Türkiye hata yapmazsa grup birincisi olur"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Lütfi Elvan Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan Cem Yılmaz İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Falcao Çağdaş Atan Yılmaz Vural Samet Aybaba Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışması Bingöl'de yapıldı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:51:28. #1.14#
title